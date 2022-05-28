В Перми прошел хоккейный Гала матч «Все звезды» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 28 мая прошел хоккейный матч между командами «Губерния» (Пермский край) и «Красная звезда» (Россия). За Прикамье, в том числе, играли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, и. о. главы администрации Александр Смертин, депутат Госдумы Роман Водянов, депутат заксобрания и президент союза ММА России Радмир Габдуллин.

Также за команду Пермского края выступили министр транспорта Андрей Алякринский, воспитанник «Молот-Прикамье», игрок питерского СКА Евгений Кетов, замминистра здравоохранения Александр Лесников, игроки «Молота», промышленники. Трибуны УДС «Молот» были заполнены. В середине матча на лед вышел игрок в майке с фамилией «Анацкий», номер 72. Именно такую фамилию носит начальник пермского управления ФСБ.

В составе команды «Красные звезды» — министр спорта РФ Олег Матыцин, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, вице-спикер госдумы РФ Сергей Неверов, экс-министр транспорта РФ, генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих.

Со счетом 7:8 победили «Красные звезды». Матыцин забил один гол. Неверов и Махонин — по два. На последней минуте матча «Губерния» убрала вратаря, выпустив шестого игрока, но сравнять счет не удалось. Потом была серия послематчевых бросков, но это тоже не помогло пермякам сравнять счет. Выход Махонина пермяки сопровождали бурными овациями. Но ему не удалось забить. В итоге все равно победила дружба. Комментатор сказал, что проигравших нет, и обе команды получили кубки.

Команда «Губерния» (Пермский край) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Прикамья сразился на льду со звездами НХЛ и VIP-политиками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дмитрий Махонин принял участие в хоккейном матче «Все звезды» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Матч закончился со счетом 7:8 Фото: Сергей Русанов © URA.RU