Юлия Чичерина помогла установить табличку в МелитополеФото: chicherina.com
Свердловская певица Юлия Чичерина поучаствовала в установке таблички «Россия навсегда» при въезде в Мелитополь. Об этом сообщили в telegram-канале «Лентач».
«Мелитополь, Россия навсегда здесь», — рассказала Чичерина. Табличка с надписью на фоне российского триколора появилась под дорожным знаком.
Ранее URA.RU сообщало, что Юлия Чичерина оценила боеспособность армии РФ, заявив «Нас сложно остановить». Также агентство рассказывало, что Генпрокуратура Украины обвинила певицу в посягательстве на территориальную целостность.
Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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Свердловская певица Юлия Чичерина поучаствовала в установке таблички «Россия навсегда» при въезде в Мелитополь. Об этом сообщили в telegram-канале «Лентач». «Мелитополь, Россия навсегда здесь», — рассказала Чичерина. Табличка с надписью на фоне российского триколора появилась под дорожным знаком. Ранее URA.RU сообщало, что Юлия Чичерина оценила боеспособность армии РФ, заявив «Нас сложно остановить». Также агентство рассказывало, что Генпрокуратура Украины обвинила певицу в посягательстве на территориальную целостность. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».