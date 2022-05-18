Юлия Чичерина активно поддерживает российских военных на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская певица Юлия Чичерина, активно поддерживающая российских военных на Украине, считает, что армия РФ должна дойти до Атлантического океана. Особенно это актуально из-за намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Мыслями Чичерина поделилась в своем telegram-канале.

«Где мы [российская армия] должны остановиться? Сейчас такая обстановка, что Финляндия и шведы хотят вступить в НАТО. Я думаю, мы остановимся на каком-то берегу. Желательно, на Атлантическом. Можем и не останавливаться. Машина мощная, ее сложно остановить. Она уже запущена. Мы готовы идти до конца!», — сказала Чичерина.

Певица Юлия Чичерина открыто выступала за начало спецоперации на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».