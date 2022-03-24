Певицу Чичерину ищет генпрокуратура Украины

Чичерину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украинская Генпрокуратура обвинила певицу Юлию Чичерину (родом из Екатеринбурга) в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сообщение о возбуждении уголовного дела опубликовано в официальном Телеграм-канале Генпрокуратуры Украины.

«Офис Генерального прокурора подозревает российскую певицу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 338 УК Украины)», — говорится в официальном заявлении украинской Генпрокуратуры. Приводятся данные следствия, в которых содержится информация о том, что артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ и вместе с ними сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Также в сообщении украинского ведомства подчеркивает, что Чичерина неоднократно оправдывала действия военно-политического руководства России. «Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области», — сообщила Генпрокуратура Украины.

Уроженка Екатеринбурга певица Юлия Чичерина отправилась в украинский город Энергодар с концертом, сообщает MK.RU . Выступление было организовано в здании мэрии города. Перед концертом певица залезла на крышу здания и сняла флаг Украины, мотивировав это тем, что не желает выступать под символом страны, которая ведет против нее уголовное преследование. Певица Чичерина получила гражданство в Донецкой народной республики в 2020 году.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля и проходит вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

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