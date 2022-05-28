Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

29 мая 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Кива и спасшийся от СБУ антифашист готовят сюрприз для Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» сумел спастись от сотрудников СБУ, которые похитили и казнили без суда и следствия его сподвижников. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. В связи с этим, по его словам, уже на следующей неделе президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз». «Одному из них [участнику движения „Патриоты за жизнь“] чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», — написал Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады также назвал Зеленского «дырявым клоуном», добавив, что специально для него «приготовили сюрприз». Ранее Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. По его словам, в ближайшее время оппоненты действующей власти попытаются сместить Зеленского из-за неудач украинской армии в Луганске и Мариуполе. Сообщалось, что Киев готовит репрессии для тех, кто может создать угрозу. 27 мая стало известно, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

Один из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» сумел спастись от сотрудников СБУ, которые похитили и казнили без суда и следствия его сподвижников. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. В связи с этим, по его словам, уже на следующей неделе президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз». «Одному из них [участнику движения „Патриоты за жизнь“] чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», — написал Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады также назвал Зеленского «дырявым клоуном», добавив, что специально для него «приготовили сюрприз». Ранее Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. По его словам, в ближайшее время оппоненты действующей власти попытаются сместить Зеленского из-за неудач украинской армии в Луганске и Мариуполе. Сообщалось, что Киев готовит репрессии для тех, кто может создать угрозу. 27 мая стало известно, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима.