Украинские генералы могут готовить покушение на Зеленского

27 мая 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Решения Владимира Зеленского, ведущие к потерям ВСУ, провоцируют покушение на него, считает Марат Баширов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации президента Украины Владимира Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Об этом сообщает telegram-канал «Джокер ДНР». Источники telegram-канала сообщили, что Владимир Зеленский поставил задачу обвинить нескольких генералов ВСУ «во всех бедах на фронте», а также возбудить против них уголовные дела. «Украинские генералы понимают происходящий цирк во главе со свихнувшимся клоуном и начинают рассматривать вариант ликвидации Зеленского при помощи „российской“ диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении. Политолог Марат Баширов также отметил в своем telegram-канале, что ближайшие две-три недели украинский лидер будет находиться под угрозой военного переворота. Этому способствует взятие в плен украинских националистов из «Азовстали» в Мариуполе, частичное падение восточной группировки ВСУ около ДНР, а также решения украинского главы, ведущие к крупным потерям украинских военных, добавил он. По его мнению, мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Киева совпадает с мнением генералов ВСУ. «Поэтому — переворот руками военных и согласие на раздел страны», — предрекает Баширов. Ранее сообщалось, что Киссинджер заявил, что Киев должен пойти на переговоры с Москвой, даже если придется пойти на уступки. Зеленский взбесился из-за предложения экс-госсекретаря «отдать России кусок Украины». Советник главы украинского лидера Алексей Арестович признал, что ВСУ проигрывают России в ходе спецоперации. В мае экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. По его словам, Киев готовит репрессии для тех, кто может создать угрозу. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ успешно выполняют боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.

Генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации президента Украины Владимира Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Об этом сообщает telegram-канал «Джокер ДНР». Источники telegram-канала сообщили, что Владимир Зеленский поставил задачу обвинить нескольких генералов ВСУ «во всех бедах на фронте», а также возбудить против них уголовные дела. «Украинские генералы понимают происходящий цирк во главе со свихнувшимся клоуном и начинают рассматривать вариант ликвидации Зеленского при помощи „российской“ диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении. Политолог Марат Баширов также отметил в своем telegram-канале, что ближайшие две-три недели украинский лидер будет находиться под угрозой военного переворота. Этому способствует взятие в плен украинских националистов из «Азовстали» в Мариуполе, частичное падение восточной группировки ВСУ около ДНР, а также решения украинского главы, ведущие к крупным потерям украинских военных, добавил он. По его мнению, мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Киева совпадает с мнением генералов ВСУ. «Поэтому — переворот руками военных и согласие на раздел страны», — предрекает Баширов. Ранее сообщалось, что Киссинджер заявил, что Киев должен пойти на переговоры с Москвой, даже если придется пойти на уступки. Зеленский взбесился из-за предложения экс-госсекретаря «отдать России кусок Украины». Советник главы украинского лидера Алексей Арестович признал, что ВСУ проигрывают России в ходе спецоперации. В мае экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. По его словам, Киев готовит репрессии для тех, кто может создать угрозу. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ успешно выполняют боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.