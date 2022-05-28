Тагильчане жалуются на подростков, издевающихся над детьми. «Харкай, помочись на него»

29 мая 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Группа подростков из Нижнего Тагила терроризирует детей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Нижнего Тагила жалуются на группу подростков, которая не в первый раз издевается над детьми. Об этом сообщили очевидец происходящего Ольга. «Вчера вот лично видела, как эти двое и еще несколько парней помладше напали на мальчика. Они окружили его со всех сторон и кричали: „Харкай в него, помочись на него!“. Я поговорила с тем мальчиком, удалось выяснить, что это происходит далеко не первый раз. Но он ни разу ничего не рассказал своим родителям», — сообщила Ольга сообществу «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, группа подростков за терроризовала детей в квартале дома № 58 на Уральском проспекте. Во время беседы с обиженным мальчиком к Ольге подошли еще несколько ребят и подтвердили, что группа подростков тоже над ними издевается. Ранее URA.RU сообщало о группе подростков из 15 человек, которая избила троих мужчин бутылками и кирпичами в Нижнем Тагиле. Также агентство рассказывало, что компания тагильских юношей избила сверстников из-за спора об электронной сигарете. Подростки издевались над мальчиком возле детского сада №196 в Нижнем Тагиле Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Нижнего Тагила жалуются на группу подростков, которая не в первый раз издевается над детьми. Об этом сообщили очевидец происходящего Ольга. «Вчера вот лично видела, как эти двое и еще несколько парней помладше напали на мальчика. Они окружили его со всех сторон и кричали: „Харкай в него, помочись на него!“. Я поговорила с тем мальчиком, удалось выяснить, что это происходит далеко не первый раз. Но он ни разу ничего не рассказал своим родителям», — сообщила Ольга сообществу «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, группа подростков за терроризовала детей в квартале дома № 58 на Уральском проспекте. Во время беседы с обиженным мальчиком к Ольге подошли еще несколько ребят и подтвердили, что группа подростков тоже над ними издевается. Ранее URA.RU сообщало о группе подростков из 15 человек, которая избила троих мужчин бутылками и кирпичами в Нижнем Тагиле. Также агентство рассказывало, что компания тагильских юношей избила сверстников из-за спора об электронной сигарете.