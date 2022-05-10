Названа причина жестокой расправы над тагильскими подростками. Дело в сигаретах

11 мая 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле компания подростков избила сверстников (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле группа подростков из 15 человек избила четверых сверстников. Нападение произошло из-за споров об электронной сигарете, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». «Редакции стало известно, что вся эта массовая бойня произошла из-за электронной сигареты, которую не поделили между собой молодые люди. Якобы, кто-то из них украл у сверстника электронную сигарету. Чтобы решить „вопрос“ школьников позвали поговорить, но когда те пришли на стрелку их жестоко и беспощадно забили, набросившись на них толпой», — говорится в посте. Происшествие случилось 7 мая в Нижнем Тагиле во дворе дома № 65 по проспекту Дзержинского. Агрессивно настроенные подростки поставили на колени четверых сверстников, а затем жестоко избили их руками и ногами. Один из пострадавших даже потерял сознание, это видно на видео, опубликованном в том же telegram-канале. URA.RU не публикует его по морально-этическим соображениям. В полицию заявлений по факту нападения на школьников не поступало. Как заявил изданию ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас проводится проверка, устанавливаются причины драки и личности, принимавших в ней участие. Ранее URA.RU сообщало о подростках из Екатеринбурга, которые закидали камнями бездомного. Нападение произошло на хоккейной коробке в одном из дворов по улице Дзержинского в Нижнем Тагиле Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил», vk.com В полиции не зарегистрировали заявления от пострадавших Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил», vk.com Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле группа подростков из 15 человек избила четверых сверстников. Нападение произошло из-за споров об электронной сигарете, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». «Редакции стало известно, что вся эта массовая бойня произошла из-за электронной сигареты, которую не поделили между собой молодые люди. Якобы, кто-то из них украл у сверстника электронную сигарету. Чтобы решить „вопрос“ школьников позвали поговорить, но когда те пришли на стрелку их жестоко и беспощадно забили, набросившись на них толпой», — говорится в посте. Происшествие случилось 7 мая в Нижнем Тагиле во дворе дома № 65 по проспекту Дзержинского. Агрессивно настроенные подростки поставили на колени четверых сверстников, а затем жестоко избили их руками и ногами. Один из пострадавших даже потерял сознание, это видно на видео, опубликованном в том же telegram-канале. URA.RU не публикует его по морально-этическим соображениям. В полицию заявлений по факту нападения на школьников не поступало. Как заявил изданию ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас проводится проверка, устанавливаются причины драки и личности, принимавших в ней участие. Ранее URA.RU сообщало о подростках из Екатеринбурга, которые закидали камнями бездомного.