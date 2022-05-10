10 мая 2022
09 мая 2022

Названа причина жестокой расправы над тагильскими подростками. Дело в сигаретах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, подростки, каникулы, школьники, пацаны, парни
В Нижнем Тагиле компания подростков избила сверстников (фото из архива) Фото:

В Нижнем Тагиле группа подростков из 15 человек избила четверых сверстников. Нападение произошло из-за споров об электронной сигарете, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

«Редакции стало известно, что вся эта массовая бойня произошла из-за электронной сигареты, которую не поделили между собой молодые люди. Якобы, кто-то из них украл у сверстника электронную сигарету. Чтобы решить „вопрос“ школьников позвали поговорить, но когда те пришли на стрелку их жестоко и беспощадно забили, набросившись на них толпой», — говорится в посте.

Происшествие случилось 7 мая в Нижнем Тагиле во дворе дома № 65 по проспекту Дзержинского. Агрессивно настроенные подростки поставили на колени четверых сверстников, а затем жестоко избили их руками и ногами. Один из пострадавших даже потерял сознание, это видно на видео, опубликованном в том же telegram-канале. URA.RU не публикует его по морально-этическим соображениям.

В полицию заявлений по факту нападения на школьников не поступало. Как заявил изданию ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас проводится проверка, устанавливаются причины драки и личности, принимавших в ней участие. Ранее URA.RU сообщало о подростках из Екатеринбурга, которые закидали камнями бездомного.

Нападение произошло на хоккейной коробке в одном из дворов по улице Дзержинского в Нижнем Тагиле
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В полиции не зарегистрировали заявления от пострадавших
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В Нижнем Тагиле группа подростков из 15 человек избила четверых сверстников. Нападение произошло из-за споров об электронной сигарете, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». «Редакции стало известно, что вся эта массовая бойня произошла из-за электронной сигареты, которую не поделили между собой молодые люди. Якобы, кто-то из них украл у сверстника электронную сигарету. Чтобы решить „вопрос“ школьников позвали поговорить, но когда те пришли на стрелку их жестоко и беспощадно забили, набросившись на них толпой», — говорится в посте. Происшествие случилось 7 мая в Нижнем Тагиле во дворе дома № 65 по проспекту Дзержинского. Агрессивно настроенные подростки поставили на колени четверых сверстников, а затем жестоко избили их руками и ногами. Один из пострадавших даже потерял сознание, это видно на видео, опубликованном в том же telegram-канале. URA.RU не публикует его по морально-этическим соображениям. В полицию заявлений по факту нападения на школьников не поступало. Как заявил изданию ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас проводится проверка, устанавливаются причины драки и личности, принимавших в ней участие. Ранее URA.RU сообщало о подростках из Екатеринбурга, которые закидали камнями бездомного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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