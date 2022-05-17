Подростковая нижнетагильская банда жестко избила троих мужчин. «Били ножом, бутылками и кирпичами»

18 мая 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Бойня началась из-за замечания мужчины подросткам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле группа подростков, состоящая из 15-20 человек, жестко избила троих мужчин. Они били бутылками, осколками кирпичей и ножом, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «В Дзержинском районе подростки, находящиеся в невменяемом состоянии, набросились на пожилого мужчину, сделавшего им замечание. Проходящие мимо мужчины вступились за пострадавшего. Озверевшая компания закидывала мужчин осколками кирпичей и била бутылками», — говорится в сообщении. Одному мужчине наносили удары ножом, но, к счастью, они прошли вскользь. Бойня продолжалась до приезда полицейских, которых вызвали жители близлежащих домов. «В настоящее время в отделе полиции № 17 организована проверка по данному факту, личности установлены», — приводит слова нижнетагильского МВД сообщество. Пострадавшие мужчины обратились в травматологический пункт. Пятерых подростков доставили в полицию. Видео жесткой драки разместили в том же сообществе. URA.RU не публикует его по морально-этическим соображениям.

В Нижнем Тагиле группа подростков, состоящая из 15-20 человек, жестко избила троих мужчин. Они били бутылками, осколками кирпичей и ножом, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «В Дзержинском районе подростки, находящиеся в невменяемом состоянии, набросились на пожилого мужчину, сделавшего им замечание. Проходящие мимо мужчины вступились за пострадавшего. Озверевшая компания закидывала мужчин осколками кирпичей и била бутылками», — говорится в сообщении. Одному мужчине наносили удары ножом, но, к счастью, они прошли вскользь. Бойня продолжалась до приезда полицейских, которых вызвали жители близлежащих домов. «В настоящее время в отделе полиции № 17 организована проверка по данному факту, личности установлены», — приводит слова нижнетагильского МВД сообщество. Пострадавшие мужчины обратились в травматологический пункт. Пятерых подростков доставили в полицию. Видео жесткой драки разместили в том же сообществе. URA.RU не публикует его по морально-этическим соображениям.