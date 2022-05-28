WP: наемники на Украине жалуются на оружие и бегут с поля боя

29 мая 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Некоторые иностранные боевики не хотят возвращаться на Украину повторно Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранным наемникам, сражающимся за украинскую сторону, выдают плохое обмундирование и снаряжение, кроме того, они несут большие потери. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявили иностранные боевики из США. «Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину [еще раз] — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит. Им выдали противотанковое оружие и ракеты, но без батарей для пусковой установки — оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде [иностранного наемника] покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму», — говорится в материале. Сообщается также, что рации украинских отрядов прослушивались ВС РФ. У них не было дополнительных батарей, поэтому для связи использовались незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp. По словам одного из военных, вскоре после того, как они обменялись планами, их позицию атаковала российская артиллерия. По его мнению, добровольцы чувствовали себя недостаточно информированными, они не знали, где находятся, «и что очень важно — где были русские». Россия начала спецоперацию на Украине вынужденно. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация территории. Кроме того, в ходе переговоров с представителями Североатлантического альянса Россия подчеркнула, что невступление Украины в НАТО является одним из важнейших условий для государства. Однако США отказались подписывать документ о гарантиях безопасности. Теперь на стороне Украины сражаются иностранные наемники.

Иностранным наемникам, сражающимся за украинскую сторону, выдают плохое обмундирование и снаряжение, кроме того, они несут большие потери. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявили иностранные боевики из США. «Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину [еще раз] — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит. Им выдали противотанковое оружие и ракеты, но без батарей для пусковой установки — оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде [иностранного наемника] покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму», — говорится в материале. Сообщается также, что рации украинских отрядов прослушивались ВС РФ. У них не было дополнительных батарей, поэтому для связи использовались незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp. По словам одного из военных, вскоре после того, как они обменялись планами, их позицию атаковала российская артиллерия. По его мнению, добровольцы чувствовали себя недостаточно информированными, они не знали, где находятся, «и что очень важно — где были русские». Россия начала спецоперацию на Украине вынужденно. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация территории. Кроме того, в ходе переговоров с представителями Североатлантического альянса Россия подчеркнула, что невступление Украины в НАТО является одним из важнейших условий для государства. Однако США отказались подписывать документ о гарантиях безопасности. Теперь на стороне Украины сражаются иностранные наемники.