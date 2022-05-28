Сенатор Россель призвал бизнес Европы выйти из интриг политиков

Эдуард Россель поделился мнением по поводу «Иннопрома-2022» и призвал европейский бизнес найти пути обхода политических интриг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель опубликовал в своем telegram-канале мнение по поводу промышленной выставки «Иннопром-2022», которая состоится летом в Екатеринбурге. В этом году она ориентирована на страны Азии и Ближний Восток, а раньше было много участников из Европы.

«В этом году, к сожалению, такого не будет. Сегодня форум переориентируется на страны Азии, Ближний Восток. Убежден, что делать это надо так, чтобы весь мир видел: российский бизнес по-прежнему открыт для делового сотрудничества, здесь нет места политическим интригам и нефинансовым рычагам воздействия […]. Уверен, что постепенно европейский бизнес найдет пути обхода бездумной недальновидной политики руководства своих государств, губительных для себя антироссийских санкций и статус-кво будет восстановлено», — написал Россель.

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля проведут промышленную выставку «Иннопром-2022». Главная тема — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Страной-партнером выступает Казахстан. В этом году вход бесплатный, нужна предварительная регистрация. Она будет доступна на официальном сайте выставки с 1 июня.