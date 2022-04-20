Власти Екатеринбурга раскрыли даты «Иннопрома-2022»

В городе пройдет промышленная выставка «Иннопром» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля проведут промышленную выставку «Иннопром-2022». В программе запланировали 20 мероприятий, в том числе проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего», сообщила пресс-служба городской администрации.

«Алексей Орлов распорядился провести международную выставку „Иннопром-2022“ с 4 по 7 июля в МВЦ „Екатеринбург-Экспо“», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте. Там подчеркнули, что организаторы запланировали 20 мероприятий, в числе которых пленарные сессии и презентации.

В программе также заявлен проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего», где разберут стратегический и генплан развития города, а также ток-шоу «Pro Туризм», где обсудят развитие туристической сферы региона. Администрация Екатеринбурга планирует подписать соглашение с «ЕЭСК» по поводу развития сетей уличного освещения.

Ранее источники URA.RU предполагали, что на «Иннопром-2022» планирует приехать премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Однако официально эта информация пока не подтвердилась.