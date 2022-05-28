28 мая 2022
27 мая 2022

В пермской больнице пожарные тушили загоревшийся матрас

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
В районной больнице Пермского края пожарные потушили огонь Фото:

В центральной районной больнице села Ордино (Пермский край) утром 29 мая местные силы МЧС тушили огонь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Сигнал в дежурную часть поступил в 8:42 воскресенья.

«Первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением в 08 часов 51 минуту (мст) обнаружено, что в одной из палат на третьем этаже здания произошло загорание матраса, на площади приблизительно 1 м. кв. Возгорание ликвидировано в 08 часов 52 минуты (мст), ликвидация последствий пожара в 08 часов 53 минуты (мст)», — приводит подробности сайт пермского ГУ МЧС. На время задымления из здания больницы самостоятельно эвакуировался 31 человек.

На вызове работали 16 сотрудников МЧС и 5 машин. Погибших и пострадавших во время происшествия не зафиксировано.

Ранее URA.RU сообщало, что краевое управление МЧС предупредило о росте числа пожаров. Увеличение количества возгораний зарегистрировали на территории нескольких районов Пермского края.

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В центральной районной больнице села Ордино (Пермский край) утром 29 мая местные силы МЧС тушили огонь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Сигнал в дежурную часть поступил в 8:42 воскресенья. «Первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением в 08 часов 51 минуту (мст) обнаружено, что в одной из палат на третьем этаже здания произошло загорание матраса, на площади приблизительно 1 м. кв. Возгорание ликвидировано в 08 часов 52 минуты (мст), ликвидация последствий пожара в 08 часов 53 минуты (мст)», — приводит подробности сайт пермского ГУ МЧС. На время задымления из здания больницы самостоятельно эвакуировался 31 человек. На вызове работали 16 сотрудников МЧС и 5 машин. Погибших и пострадавших во время происшествия не зафиксировано. Ранее URA.RU сообщало, что краевое управление МЧС предупредило о росте числа пожаров. Увеличение количества возгораний зарегистрировали на территории нескольких районов Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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