В пермской больнице пожарные тушили загоревшийся матрас

В районной больнице Пермского края пожарные потушили огонь Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центральной районной больнице села Ордино (Пермский край) утром 29 мая местные силы МЧС тушили огонь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Сигнал в дежурную часть поступил в 8:42 воскресенья.

«Первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением в 08 часов 51 минуту (мст) обнаружено, что в одной из палат на третьем этаже здания произошло загорание матраса, на площади приблизительно 1 м. кв. Возгорание ликвидировано в 08 часов 52 минуты (мст), ликвидация последствий пожара в 08 часов 53 минуты (мст)», — приводит подробности сайт пермского ГУ МЧС. На время задымления из здания больницы самостоятельно эвакуировался 31 человек.

На вызове работали 16 сотрудников МЧС и 5 машин. Погибших и пострадавших во время происшествия не зафиксировано.

Ранее URA.RU сообщало, что краевое управление МЧС предупредило о росте числа пожаров. Увеличение количества возгораний зарегистрировали на территории нескольких районов Пермского края.