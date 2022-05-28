Американку отправили под арест из-за поджога в Екатеринбурге

Суд избрал меру пресечения для гражданки США Елены Тейлор Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гражданка США Елена Тейлор, которую задержали в аэропорту Кольцово по подозрению в поджоге автомобиля, по решению суда отправится под домашний арест до приговора. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Судья Орджоникидзевского суда Анастасия Меньшикова, рассмотрев материалы полиции, вынесла решение по мере пресечения для Елены Тейлор. Фигурантку громкого дела отправили по домашний арест на 28 суток.

По данным Горелых, женщина с двойным гражданством обязана добраться до жилища знакомого мужчины в Верхней Салде. «30 мая на руку подозреваемой наденут специальный браслет, в соответствие с той мерой пресечения, которую сегодня избрал Орджоникидзевский суд. У сыщиков есть основания предполагать, что фигурантка может предпринять меры, чтобы покинуть пределы Российской федерации. Несмотря на то, что суд не увидел таких оснований. Еще одна сложность в связи с таким вердиктом для сотрудников полиции связана с тем, что уголовное дело расследуется в Екатеринбурге, а подозреваемая должна находиться под домашним арестом в Верхней Салде», — сообщил Горелых.

Тейлор подозревается в поджоге автомобиля Lexus, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу из Екатеринбурга. По версии следствия, причиной инцидента стала ссора между Тейлор и ее мужчиной. Во время задержания женщина не сопротивлялась и не отрицала свою вину. Валерий Горелых сообщил о предполагаемом преступлении и опубликовал видео инцидента. Правоохранители предполагают, что на счету Тейлор этот эпизод мог быть не единственным.