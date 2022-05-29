Врач Щепеляев рассказал, кому нельзя проветривать квартиру

30 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Нужно обращать внимание, откуда дует ветер, когда открываешь окна, сказал Даниил Щепеляев Фото: Евгений Архипов © URA.RU В сезон пыления деревьев аллергикам и астматикам не рекомендуется проветривать квартиру. В противном случае пыльца надолго останется в квартире и будет усугублять заболевание. Об этом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Особенно осторожными нужно быть больным с бронхиальной астмой с реакцией на пыльцу деревьев. В сезон пыления деревьев мы говорим — не проветривайте квартиру ни при каких условиях. Пыльца налетит, и даже когда сезон пыления закончится, у вас дома будут проблемы. Вы будете дома мучиться достаточно длительное время. При аллергии на домашнюю пыль не столько окна открывать нужно, сколько иметь хороший пылесос», — объяснил Даниил Щепеляев. По его словам, частота проветривания также зависит от местоположения жилища. «Если недалеко находится горно-обогатительный или металлургический комбинат и ветер дует с их стороны, проветривать не рекомендуется. Надо смотреть, в какую сторону дует ветер, и от этого отталкиваться. Очень много моментов, которые индивидуальны для разных патологий, климатических зон», — добавил аллерголог.

В сезон пыления деревьев аллергикам и астматикам не рекомендуется проветривать квартиру. В противном случае пыльца надолго останется в квартире и будет усугублять заболевание. Об этом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Особенно осторожными нужно быть больным с бронхиальной астмой с реакцией на пыльцу деревьев. В сезон пыления деревьев мы говорим — не проветривайте квартиру ни при каких условиях. Пыльца налетит, и даже когда сезон пыления закончится, у вас дома будут проблемы. Вы будете дома мучиться достаточно длительное время. При аллергии на домашнюю пыль не столько окна открывать нужно, сколько иметь хороший пылесос», — объяснил Даниил Щепеляев. По его словам, частота проветривания также зависит от местоположения жилища. «Если недалеко находится горно-обогатительный или металлургический комбинат и ветер дует с их стороны, проветривать не рекомендуется. Надо смотреть, в какую сторону дует ветер, и от этого отталкиваться. Очень много моментов, которые индивидуальны для разных патологий, климатических зон», — добавил аллерголог.