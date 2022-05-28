Верховный суд РФ отклонил жалобу челябинского экс-губернатора

Борис Дубровский не смог отменить решение ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского и АО «Южуралмост» на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Постановление ФАС, обвинившей бывшего главу региона в картельном сговоре, признано законным.

«Судья изучил кассационные жалобы Дубровского Бориса Александровича и акционерного общества „Южуралмост“. Отказать Дубровскому Б. А. и АО „Южуралмост“ в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ», — говорится в документе суда от 27 мая.

ФАС обвинило Дубровского в картельном сговоре с АО «Южуралмост» по дорожным контрактам. Бывшему главе региона присудили штраф в 48 млн рублей. Дубровский требовал признать решение ФАС незаконным. «Южуралмост» оспаривал передачу материалов дела в Генпрокуратуру и МВД РФ.

«Ожидаемое решение. Предыдущая судебная инстанция подтвердила законность решения ФАС, которая признала нарушения статьи 16 закона о защите конкуренции в действиях экс-губернатора и компании „Южуралмост“, и нарушения статьи 17 уже в действиях регионального министерства дорожного хозяйства и той же компании. Чем это закончилось для губернатора, уже известно, а для компании это чревато штрафом около 500 млн рублей», — пояснил URA.RU завкафедрой конкурентного права РАНХиГС (в 2013—2021 годах — начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ) Андрей Тенишев.

Решение ФАС стало поводом для отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. «Южуралмост» оспорил это решение и выиграл процесс в нескольких инстанциях, но в итоге Верховный суд принял сторону антимонопольщиков и дело стали рассматривать заново. Таким образом, Дубровский второй раз проиграл данное дело. Сам он сейчас, по данным URA.RU, находится за границей, его представители от общения со СМИ отказываются.