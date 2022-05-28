Ремонт идет на улице Зырянова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные жители ремонтируют дорогу по улице Зырянова в Нижневартовске самостоятельно. Пост и видео об этом появились в паблике «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Зырянова, район гостиничного комплекса Сураханы. Когда администрации города плевать хотела на своих жителей, приходится своими силами ремонтировать дорогу», — пишет анонимный автор поста.

URA.RU направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута самостоятельно залатали яму на въезде в собственный двор. Им пришлось это сделать, так как на протяжении нескольких лет они не могли добиться ремонта дороги от властей города и управляющей компании.