28 мая 2022
27 мая 2022

В Нижневартовске местные жители ремонтируют дорогу своими силами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ремонт моста, ямы на дороге, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, мост 40-летия комсомола
Ремонт идет на улице Зырянова Фото:

Местные жители ремонтируют дорогу по улице Зырянова в Нижневартовске самостоятельно. Пост и видео об этом появились в паблике «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Зырянова, район гостиничного комплекса Сураханы. Когда администрации города плевать хотела на своих жителей, приходится своими силами ремонтировать дорогу», — пишет анонимный автор поста.

URA.RU направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута самостоятельно залатали яму на въезде в собственный двор. Им пришлось это сделать, так как на протяжении нескольких лет они не могли добиться ремонта дороги от властей города и управляющей компании.

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Местные жители ремонтируют дорогу по улице Зырянова в Нижневартовске самостоятельно. Пост и видео об этом появились в паблике «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Улица Зырянова, район гостиничного комплекса Сураханы. Когда администрации города плевать хотела на своих жителей, приходится своими силами ремонтировать дорогу», — пишет анонимный автор поста. URA.RU направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута самостоятельно залатали яму на въезде в собственный двор. Им пришлось это сделать, так как на протяжении нескольких лет они не могли добиться ремонта дороги от властей города и управляющей компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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