28 мая 2022

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники 9-х классов. Екатеринбург, погода, дождь, под зонтом
30 мая в Свердловской области снова будет непогода Фото:

Плохая погода с сильным ветром и дождем продолжится в Свердловской области 30 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 30 мая местами на территории Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильные дожди и грозы. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения», — говорится в сообщении МЧС.

Штормовое предупреждение спасатели объявили 29 мая. Свердловчанам советуют не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Жителей области просят не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев.

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Плохая погода с сильным ветром и дождем продолжится в Свердловской области 30 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 30 мая местами на территории Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильные дожди и грозы. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения», — говорится в сообщении МЧС. Штормовое предупреждение спасатели объявили 29 мая. Свердловчанам советуют не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Жителей области просят не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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