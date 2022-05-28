Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение

30 мая в Свердловской области снова будет непогода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Плохая погода с сильным ветром и дождем продолжится в Свердловской области 30 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 30 мая местами на территории Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильные дожди и грозы. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения», — говорится в сообщении МЧС.

Штормовое предупреждение спасатели объявили 29 мая. Свердловчанам советуют не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Жителей области просят не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев.