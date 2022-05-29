В ХМАО аномальная жара сменится прохладой

30 мая 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В начале недели температура в ХМАО поднимется до +20 Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО аномальная жара в начале недели сменится на прохладу к выходным. Аномальное повышение температуры обещают в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском районах. Об этом сообщает гидрометцентр ХМАО. «По восточным районам ХМАО ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», — указано на сайте окружного гидрометцентра. В МЧС предупреждают жителей об осторожном обращении с огнем. Велик риск возникновения пожаров. «МЧС призывают граждан не игнорировать действующие требования режима ЧС, особенно в условиях сухой и жаркой погоды, и рекомендуют: не сжигать мусор, сухую траву и пресекать подобные действия других лиц», — указано на сайте МЧС по ХМАО. Согласно прогнозу синоптиков в начале недели в ХМАО температура составит от +15 до +20. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в ХМАО начнет снижаться уже к середине недели. В Сургуте и Нижневартовске она опустится до +9, а в Ханты-Мансийске до +14- +15 градусов.

В ХМАО аномальная жара в начале недели сменится на прохладу к выходным. Аномальное повышение температуры обещают в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском районах. Об этом сообщает гидрометцентр ХМАО. «По восточным районам ХМАО ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», — указано на сайте окружного гидрометцентра. В МЧС предупреждают жителей об осторожном обращении с огнем. Велик риск возникновения пожаров. «МЧС призывают граждан не игнорировать действующие требования режима ЧС, особенно в условиях сухой и жаркой погоды, и рекомендуют: не сжигать мусор, сухую траву и пресекать подобные действия других лиц», — указано на сайте МЧС по ХМАО. Согласно прогнозу синоптиков в начале недели в ХМАО температура составит от +15 до +20. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в ХМАО начнет снижаться уже к середине недели. В Сургуте и Нижневартовске она опустится до +9, а в Ханты-Мансийске до +14- +15 градусов.