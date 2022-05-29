29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В ХМАО аномальная жара сменится прохладой

© Служба новостей «URA.RU»
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В начале недели температура в ХМАО поднимется до +20 Фото:

В ХМАО аномальная жара в начале недели сменится на прохладу к выходным. Аномальное повышение температуры обещают в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском районах. Об этом сообщает гидрометцентр ХМАО.

«По восточным районам ХМАО ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», — указано на сайте окружного гидрометцентра.

В МЧС предупреждают жителей об осторожном обращении с огнем. Велик риск возникновения пожаров. «МЧС призывают граждан не игнорировать действующие требования режима ЧС, особенно в условиях сухой и жаркой погоды, и рекомендуют: не сжигать мусор, сухую траву и пресекать подобные действия других лиц», — указано на сайте МЧС по ХМАО.

Согласно прогнозу синоптиков в начале недели в ХМАО температура составит от +15 до +20. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в ХМАО начнет снижаться уже к середине недели. В Сургуте и Нижневартовске она опустится до +9, а в Ханты-Мансийске до +14- +15 градусов.

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В ХМАО аномальная жара в начале недели сменится на прохладу к выходным. Аномальное повышение температуры обещают в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском районах. Об этом сообщает гидрометцентр ХМАО. «По восточным районам ХМАО ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», — указано на сайте окружного гидрометцентра. В МЧС предупреждают жителей об осторожном обращении с огнем. Велик риск возникновения пожаров. «МЧС призывают граждан не игнорировать действующие требования режима ЧС, особенно в условиях сухой и жаркой погоды, и рекомендуют: не сжигать мусор, сухую траву и пресекать подобные действия других лиц», — указано на сайте МЧС по ХМАО. Согласно прогнозу синоптиков в начале недели в ХМАО температура составит от +15 до +20. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в ХМАО начнет снижаться уже к середине недели. В Сургуте и Нижневартовске она опустится до +9, а в Ханты-Мансийске до +14- +15 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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