Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области. «Я приехал, разобрался»

30 мая 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

По мнению Владимира Зеленского, Роман Дудин не защитил город в ходе спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Видеозапись об этом доступна к просмотру в telegram-канале украинского лидера. «Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — сказал Зеленский в видеообращении. По мнению Зеленского, Дудин не работал на защиту города с самого начала российской спецоперации. Он добавил «я приехал, разобрался». Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Харьковскую область и встретился с военными. Он провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь мирным гражданам Донбасса, которые страдали от обстрелов со стороны украинских националистов.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Видеозапись об этом доступна к просмотру в telegram-канале украинского лидера. «Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — сказал Зеленский в видеообращении. По мнению Зеленского, Дудин не работал на защиту города с самого начала российской спецоперации. Он добавил «я приехал, разобрался». Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Харьковскую область и встретился с военными. Он провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь мирным гражданам Донбасса, которые страдали от обстрелов со стороны украинских националистов.