29 мая 2022

Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области. «Я приехал, разобрался»

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По мнению Владимира Зеленского, Роман Дудин не защитил город в ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Видеозапись об этом доступна к просмотру в telegram-канале украинского лидера.

«Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — сказал Зеленский в видеообращении.

По мнению Зеленского, Дудин не работал на защиту города с самого начала российской спецоперации. Он добавил «я приехал, разобрался».

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Харьковскую область и встретился с военными. Он провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь мирным гражданам Донбасса, которые страдали от обстрелов со стороны украинских националистов.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Видеозапись об этом доступна к просмотру в telegram-канале украинского лидера. «Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — сказал Зеленский в видеообращении. По мнению Зеленского, Дудин не работал на защиту города с самого начала российской спецоперации. Он добавил «я приехал, разобрался». Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Харьковскую область и встретился с военными. Он провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь мирным гражданам Донбасса, которые страдали от обстрелов со стороны украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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