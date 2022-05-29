Зеленский покинул Киев

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации РФ покинул Киевскую область. По информации главы его офиса Андрея Ермака, украинский президент посетил Харьковскую область.
«В Харькове Зеленский встретился с украинскими военными и провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда. В частности, Зеленский предложил заменить все панельные дома на Украине», — приводит ТАСС заявление Ермака. Украинские СМИ уточняют, что Зеленский впервые с 24 февраля покинул пределы Киевской области.
Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь мирным гражданам Донбасса, которые страдали от обстрелов со стороны украинских националистов.
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации РФ покинул Киевскую область. По информации главы его офиса Андрея Ермака, украинский президент посетил Харьковскую область. «В Харькове Зеленский встретился с украинскими военными и провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда. В частности, Зеленский предложил заменить все панельные дома на Украине», — приводит ТАСС заявление Ермака. Украинские СМИ уточняют, что Зеленский впервые с 24 февраля покинул пределы Киевской области. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь мирным гражданам Донбасса, которые страдали от обстрелов со стороны украинских националистов.