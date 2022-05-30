В Британии признали беззащитность перед российскими «Кинжалами»

В Великобритании заявили, что находятся в пределах досягаемости российскими ракетами Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Великобритания будет уязвимой в случае нанесения ударов российским гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Об этом заявил профессор, эксперт по международным отношениям из Университета Лестер Эндрю Футтер.

«У нас нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты. С начала холодной войны Великобритания эффективно полагалась на сдерживание, потому что оборона (будь то активная противоракетная оборона или пассивная гражданская оборона) чрезвычайно дорога и в некоторых случаях неработоспособна», — заявил Футтер в интервью британскому изданию Daily Express.

По словам аналитика Алекса Форда, российское оружие находится в пределах досягаемости Британии. Форд отметил, что «Кинжалы» запускают с МиГ-31К, находящиеся на дежурстве в Калининградской области.