Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» практически невозможно уничтожить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — приводит слова Байдена РИА «Новости».
На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины.
Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса.
Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» практически невозможно уничтожить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — приводит слова Байдена РИА «Новости». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса.