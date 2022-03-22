Байден заявил о неуязвимости российской ракеты «Кинжал»

22 марта 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что российскую ракету «Кинжал» почти невозможно сбить Фото: Andrew Harnik AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» практически невозможно уничтожить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — приводит слова Байдена РИА «Новости». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» практически невозможно уничтожить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — приводит слова Байдена РИА «Новости». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса.