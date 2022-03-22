Байден заявил о неуязвимости российской ракеты «Кинжал»

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Джо Байден, байден джо
Джо Байден заявил, что российскую ракету «Кинжал» почти невозможно сбить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» практически невозможно уничтожить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — приводит слова Байдена РИА «Новости».

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины.

Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса.

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Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» практически невозможно уничтожить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — приводит слова Байдена РИА «Новости». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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