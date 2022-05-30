Вице-президент «Лукойла» предложил снизить добычу нефти в России

30 мая 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

Леонид Федун заявил об издержках от перезапуска скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что в России нужно уменьшить добычу нефти на треть. По его словам, нефтяные компании несут издержки от постоянных изменений объема добываемой нефти. «Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7—8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше — продавать 10 барр. сырца по 50 $ или семь, но по 80 $? Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?» — написал Федун в материале РБК. По его словам, в условиях санкций и пандемии нефтяные компании вынуждены приспосабливаться к внешним условиям, поэтому они то прекращают добычу нефти, то запускают обратно. Такая гибкость несет высокие издержки на остановку и перезапуск скважин, а также поддержание инфраструктурных систем, заявил Федун. Он призвал сосредоточиться на логистических проблемах, таких как страхование, перестраховка судов и грузов, а также росте цен на фрахтование судов. Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В США заявили об отказе от нефти и газа из РФ. В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть, но пока не пришли к согласию, Венгрия не одобряет этот запрет, сообщает Nation News. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в РФ уменьшится на 200-400 тысяч тонн, передает RT. Он также отметил увеличение числа покупателей нефти, в том числе в азиатских странах.

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что в России нужно уменьшить добычу нефти на треть. По его словам, нефтяные компании несут издержки от постоянных изменений объема добываемой нефти. «Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7—8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше — продавать 10 барр. сырца по 50 $ или семь, но по 80 $? Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?» — написал Федун в материале РБК. По его словам, в условиях санкций и пандемии нефтяные компании вынуждены приспосабливаться к внешним условиям, поэтому они то прекращают добычу нефти, то запускают обратно. Такая гибкость несет высокие издержки на остановку и перезапуск скважин, а также поддержание инфраструктурных систем, заявил Федун. Он призвал сосредоточиться на логистических проблемах, таких как страхование, перестраховка судов и грузов, а также росте цен на фрахтование судов. Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В США заявили об отказе от нефти и газа из РФ. В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть, но пока не пришли к согласию, Венгрия не одобряет этот запрет, сообщает Nation News. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в РФ уменьшится на 200-400 тысяч тонн, передает RT. Он также отметил увеличение числа покупателей нефти, в том числе в азиатских странах.