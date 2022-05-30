В Японии резко подорожали продукты

30 мая 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

В Японии могут вырасти цены на 12-13% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Японии выросли цены на 8,3 тысячи наименований продуктов, ожидается, что рост цен продолжится. Об этом сообщили аналитики научно-исследовательского центра Teikoku Databank. «Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать „летом растущих цен“. Даже те компании, которые до сих пор обходились „невидимым“ повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены. Если цены на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен», — сообщили в Teikoku Databank, передает РИА «Новости». В исследовании участвовали 105 компаний производителей-продуктов. Из них 68 сообщили, что уже подняли стоимость продукции или собираются сделать это. В июне и июне цены вырастут на более чем 3 тысячи наименований. В среднем стоимость увеличится на 12-13%. Страны Евросоюза, США, а также Япония и другие государства ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ уже отмечали, что предыдущие ограничения нанесли удар и по тем, кто их вводит. Ранее в Италии испугались роста числа голодающих из-за ситуации на Украине. В Британии вынуждены сокращать порции чипсов и рыбы из-за роста цен и сокращения продуктовых запасов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, рост цен в мире объясняется санкциями Запада, передает RT.

В Японии выросли цены на 8,3 тысячи наименований продуктов, ожидается, что рост цен продолжится. Об этом сообщили аналитики научно-исследовательского центра Teikoku Databank. «Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать „летом растущих цен“. Даже те компании, которые до сих пор обходились „невидимым“ повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены. Если цены на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен», — сообщили в Teikoku Databank, передает РИА «Новости». В исследовании участвовали 105 компаний производителей-продуктов. Из них 68 сообщили, что уже подняли стоимость продукции или собираются сделать это. В июне и июне цены вырастут на более чем 3 тысячи наименований. В среднем стоимость увеличится на 12-13%. Страны Евросоюза, США, а также Япония и другие государства ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ уже отмечали, что предыдущие ограничения нанесли удар и по тем, кто их вводит. Ранее в Италии испугались роста числа голодающих из-за ситуации на Украине. В Британии вынуждены сокращать порции чипсов и рыбы из-за роста цен и сокращения продуктовых запасов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, рост цен в мире объясняется санкциями Запада, передает RT.