В Италии испугались резкого роста числа голодающих из-за Украины

28 мая 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Маурицио Мартина: нестабильность продовольственной безопасности будет расти, если не разблокировать грузы в украинских портах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В Италии испугались, что число голодающих в мире достигнет пиковой отметки в 220 млн из-за украинского кризиса. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина. «Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — цитирует газета Corriere della Sera слова итальянского политика. Маурицио Мартина сообщил, что в украинских портах заблокированы 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. По его словам, если грузы в ближайшее время не будут разблокированы, нестабильность продовольственной безопасности продолжит расти. В дальнейшем, подчеркнул политик, из-за этого ожидается рост цен и дефицит удобрений. Это приведет к тому, что сельских хозяйством будет тяжело заниматься и под риском окажутся будущие урожаи. Итальянский политик признал, что транспортировка продовольствия альтернативными морскому путями не может гарантировать перевозку больших объемов. Он добавил, что сейчас идет работа по организации вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда груз будет потом сплавляться по Дунаю. Однако эти объемы будут ничтожно малы, заверил Мартина. Ранее министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце сделала заявление о том, что мир может столкнуться с голодом по трем причинам: из-за ситуации на Украине, засух, а также из-за COVID. Уже сейчас цены на продукты питания во всем мире выросли на треть, заключила она. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели жесткие антироссийские санкции из-за того, что Россия начала спецоперацию на Украине, призванную демилитаризировать и денацифицировать территорию, а также спасти мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения коснулись экономики РФ, банковского сектора, а активы Центробанка были заморожены иностранных на счетах. Несмотря на это, российское правительство разработало должны помочь преодолеть возникающие трудности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Италии испугались, что число голодающих в мире достигнет пиковой отметки в 220 млн из-за украинского кризиса. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина. «Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — цитирует газета Corriere della Sera слова итальянского политика. Маурицио Мартина сообщил, что в украинских портах заблокированы 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. По его словам, если грузы в ближайшее время не будут разблокированы, нестабильность продовольственной безопасности продолжит расти. В дальнейшем, подчеркнул политик, из-за этого ожидается рост цен и дефицит удобрений. Это приведет к тому, что сельских хозяйством будет тяжело заниматься и под риском окажутся будущие урожаи. Итальянский политик признал, что транспортировка продовольствия альтернативными морскому путями не может гарантировать перевозку больших объемов. Он добавил, что сейчас идет работа по организации вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда груз будет потом сплавляться по Дунаю. Однако эти объемы будут ничтожно малы, заверил Мартина. Ранее министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце сделала заявление о том, что мир может столкнуться с голодом по трем причинам: из-за ситуации на Украине, засух, а также из-за COVID. Уже сейчас цены на продукты питания во всем мире выросли на треть, заключила она. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели жесткие антироссийские санкции из-за того, что Россия начала спецоперацию на Украине, призванную демилитаризировать и денацифицировать территорию, а также спасти мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения коснулись экономики РФ, банковского сектора, а активы Центробанка были заморожены иностранных на счетах. Несмотря на это, российское правительство разработало должны помочь преодолеть возникающие трудности.