FT: британцы останутся без любимой еды из-за санкций против РФ

В Великобритании столкнулись с ростом цен на рыбу Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Великобритании вынуждены начать сокращать порции рыбы и чипсов из-за роста цен и сокращения запасов продуктов. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Британские магазины рыбы и чипсов расширяются, предлагая менее известные виды, такие как хек или морская форель, и предлагают меньшие порции, поскольку рост цен на рыбу, часто выловленную в России, подталкивает производителей классической британской еды к закрытию. Ситуация на Украине привела к сокращению запасов жизненно важных ингредиентов, включая белую рыбу и растительное масло», — сообщает Financial Times. Издание отмечает, что предприниматели повышают стоимость порций. Магазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос. Но с апреля производители этих продуктов снова начали облагаться полным НДС, также они столкнулись с конкуренцией из-за расширения сетей быстрого питания, таких как McDonald's и Wendy's. Большая часть трески и пикши вылавливается российскими судами, стоимость этой рыбы уже возросла из-за плохого улова и пошлин США на продукцию РФ, отмечает издание. Сообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими. Уловы начали снижаться в конце прошлого года, отчасти из-за сокращения квот на вылов рыбы властями РФ и Норвегии. Также увеличилась стоимость растительного масла, цена увеличилась более чем на 150% с начала 2020 года. Это ударило по производителям чипсов, также из-за этого начался рост цен на другие жиры. Страны Евросоюза, Великобритания и другие государства ввели санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Например, США запретили импорт рыбы и морепродуктов из РФ. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения ударили и по странам Запада. Ранее британская газета The Times сообщила, что в Европе почти каждую неделю увеличиваются цены на продукты и счета за электроэнергию из-за санкций против РФ.

