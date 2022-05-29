Пострадавших в ДТП с трамваем, по предварительным данным, нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Радищева в Екатеринбурге трамвай №33 сошел с рельсов. Как сообщили URA.RU очевидцы, из-за этого парализовано движение вагонов в обе стороны.

«Трамвай сошел с рельсов, загородил оба пути», — передал очевидец. На фото с места происшествия видно, что вагон, сойдя с дороги, также задел встречную иномарку. В городском отделе ГИБДД уточнили URA.RU, что пострадавших в инциденте нет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение автомобилей на участке затруднено.

Фото: читатель URA.RU