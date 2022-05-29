29 мая 2022

Трамвай сошел с рельсов в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер на Макаровском мосту. Екатеринбург, такси, макаровский мост, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай, ситимобил
Пострадавших в ДТП с трамваем, по предварительным данным, нет Фото:

На улице Радищева в Екатеринбурге трамвай №33 сошел с рельсов. Как сообщили URA.RU очевидцы, из-за этого парализовано движение вагонов в обе стороны.

«Трамвай сошел с рельсов, загородил оба пути», — передал очевидец. На фото с места происшествия видно, что вагон, сойдя с дороги, также задел встречную иномарку. В городском отделе ГИБДД уточнили URA.RU, что пострадавших в инциденте нет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение автомобилей на участке затруднено.

Фото:

Фото:
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На улице Радищева в Екатеринбурге трамвай №33 сошел с рельсов. Как сообщили URA.RU очевидцы, из-за этого парализовано движение вагонов в обе стороны. «Трамвай сошел с рельсов, загородил оба пути», — передал очевидец. На фото с места происшествия видно, что вагон, сойдя с дороги, также задел встречную иномарку. В городском отделе ГИБДД уточнили URA.RU, что пострадавших в инциденте нет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение автомобилей на участке затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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