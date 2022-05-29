Владелец «Красного и Белого» ликвидировал активы в Челябинске

Сергей Студенников продолжает реорганизацию бизнес-империи «К&Б» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ликвидированы четыре фирмы, входившие в федеральную алкосеть «Красное и Белое» миллиардера Сергея Студенникова. Это следует из данных сервиса СБИС.

ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг» прекратили существование с 27 мая. Все они были созданы в 2009—2010 годах. Единственным учредителем всех четырех фирм, занимавшихся торговлей алкогольными напитками, являлся сам Студенников. Таким образом, с 2021 года число ликвидированных фирм челябинского миллиардера достигло 18. На стадии ликвидации находятся еще пять активов такого рода из восьми оставшихся.

Ликвидационные процессы в фирме, как и в ряде других активов Студенникова, начались в прошлом году. К концу ноября 2021 года в Челябинской области насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Этот же процесс идет и в Свердловской области.

В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства считают, что она позволит бизнесмену упорядочить структуру активов. При этом реорганизация не влияет на количество торговых точек и численность работников сети.