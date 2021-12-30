Владелец «Красного и Белого» ликвидирует свердловские активы

30 декабря 2021 в 13:05 Размер текста - 17 +

Федеральная сеть алкомаркетов «Красное и Белое» челябинского миллиардера Сергея Студенникова начала ликвидацию активов в Свердловской области. Это следует из информации, опубликованной сервисом СБИС. Согласно ЕГРЮЛ, в зарегистрированном в Екатеринбурге ООО «Айсберг» назначен ликвидатор. Соответствующая запись появилась в реестре 29 декабря. Владельцем фирмы, которая работала с 2009 года, является сам Студенников. Основным видом деятельности заявлена розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. «Айсберг» располагает девятью филиалами: в Каменске-Уральском, Сухом Логу, Асбесте и поселке Рефтинском. Стоимость бизнеса СБИС оценивает в 20,4 млн рублей. Процесс перегруппировки активов «Красного и Белого» на Урале длится уже почти год. За это время в Челябинской области прекратили существование либо находятся в состоянии ликвидации порядка двух десятков юридических лиц. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Сейчас магазинами «Красное & Белое», а также «Бристоль» владеет компания Mercury Retail Group (MRG). Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% MRG, оставшимися 49% владеет основатель «Красного и Белого» Сергей Студенников. Выручка компании за последние 12 месяцев составила около 646 млрд рублей. По данным источников в бизнес-кругах, акционеры намерены реализовать 10-15% акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже.