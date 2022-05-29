В Челябинской области мать из-за депрессии убила пятилетнюю дочь

Мать призналась в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саткинском районе (Челябинская область) 40-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве пятилетней дочери. По предварительным данным, мать находилась в депрессии, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мать, страдавшая от депрессии и головной боли после ранее полученной травмы осталась с дочерью наедине и ударила ее ножом. Все происходило днем, для девочки вызвали скорую помощь, ее увезли в больницу, но спасти не смогли. Ее мать задержана», — рассказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УКМ РФ («Убийство малолетнего»). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение избрана мера пресечения.

Известно, что у нее есть взрослый сын, который живет отдельно, ее муж — отец убитой девочки — во время трагедии выходил из дома по делам. После убийства женщина пыталась нанести травмы и себе, но ее остановили прибежавшие на ее звонок родные. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области получить комментарий к моменту публикации материала не удалось.