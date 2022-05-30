СМИ сообщили о взрыве в центре Мелитополя

30 мая 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва выбило стекла, сообщил корреспондент RT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Мелитополя прогремел взрыв, подорвался Mercedes недалеко от места, где работает администрация города. Об этом сообщил корреспондент RT Илья Васюнин. «Взрыв произошел минут 15 назад, я находился на центральной площади. Звук был такой, что заложило уши. Несколько десятков человек в камуфляже уже сейчас оцепили это место. Такое впервые в Мелитополе с того момента, как сюда зашли российские войска», — сообщил Васюнин, передает RT. По его словам, это была иномарка с украинскими номерами, припаркованная недалеко от главной площади. В зданиях выбило стекла от взрыва, сообщил Васюнин. Пока неизвестно, есть ли раненые и жертвы. Украинские СМИ также заявили о взрыве в Мелитополе. «Примерно, в 7.50 раздался мощны взрыв в самом центре города. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах», — пишет РИА Мелитополь. СМИ сообщает, что по предварительной информации, взрыв был в районе торгового центра «Квартал». В городе видны клубы черного дыма, отмечает издание. Российские военные в марте взяли под контроль Мелитополь в ходе спецоперации РФ на Украине. Жители города переходят на оплату рублями. В Мелитополе планирует открыться российский ЦМРбанк. По словам мэра города Галину Данильченко, после освобождения российской армией в городе начали открывать школы, а также объекты спорта и культуры. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что националисты обстреляли Мелитополь ракетами «Точка-У».

В центре Мелитополя прогремел взрыв, подорвался Mercedes недалеко от места, где работает администрация города. Об этом сообщил корреспондент RT Илья Васюнин. «Взрыв произошел минут 15 назад, я находился на центральной площади. Звук был такой, что заложило уши. Несколько десятков человек в камуфляже уже сейчас оцепили это место. Такое впервые в Мелитополе с того момента, как сюда зашли российские войска», — сообщил Васюнин, передает RT. По его словам, это была иномарка с украинскими номерами, припаркованная недалеко от главной площади. В зданиях выбило стекла от взрыва, сообщил Васюнин. Пока неизвестно, есть ли раненые и жертвы. Украинские СМИ также заявили о взрыве в Мелитополе. «Примерно, в 7.50 раздался мощны взрыв в самом центре города. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах», — пишет РИА Мелитополь. СМИ сообщает, что по предварительной информации, взрыв был в районе торгового центра «Квартал». В городе видны клубы черного дыма, отмечает издание. Российские военные в марте взяли под контроль Мелитополь в ходе спецоперации РФ на Украине. Жители города переходят на оплату рублями. В Мелитополе планирует открыться российский ЦМРбанк. По словам мэра города Галину Данильченко, после освобождения российской армией в городе начали открывать школы, а также объекты спорта и культуры. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что националисты обстреляли Мелитополь ракетами «Точка-У».