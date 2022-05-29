В РЖД предложили челябинцам дополнительные билеты на Юг

ЮУЖД вводит новые поезда по южному направлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области смогут приобрести дополнительные билеты в города Краснодарского края. 30 мая в РЖД рассказали о дополнительных поездах, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«На Южно-Уральской железной дороге в летний период назначены дополнительные поезда. Они будут формироваться уральским филиалом „Федеральной пассажирской компании“ в направлении черноморского побережья», — рассказали в ЮУЖД.

Ежедневно будет курсировать поезд №477/478 «Челябинск — Адлер», трижды в неделю №463/464 — «Челябинск — Адлер», через день — поезд №455/456 «Челябинск — Новороссийск», еженедельно — №519/520 «Орск — Анапа», также раз в неделю — №545/546 «Орск — Адлер». Всего на юг и обратно сезонными летними поездами, отправляющимися с ЮУЖД, запланировано перевезти свыше 130 тысяч пассажиров.

Приобретать билеты можно, как и всегда, на сайте РЖД, в мобильном приложении железнодорожного перевозчика «РЖД пассажирам» и в кассах вокзалов городов Челябинской области.

РЖД запустили дополнительные поезда на фоне приостановки работы одиннадцати аэропортов на юге страны. Режим приостановки в очередной раз продлили до 6 июня 2022 года.