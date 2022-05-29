29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Ребенку из ЯНАО ампутировали ногу после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган, камаз
Юного велосипедиста переехал КамАЗ Фото:

Восьмилетнему мальчику из Тарко-Сале, который попал под «КамАЗ», ампутировали ногу. Об этом сообщает «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции ЯНАО.

«ДТП произошло накануне вечером во дворе. Многотонная машина приехала, чтобы откачать септик, а в это время ребенок катил свой велосипед. Мальчик попал в «мертвую зону», — пишет «Ямал-медиа».

Ребенка доставили в больницу с травмой голени, врачи не смогли сохранить конечность из-за тяжести травм. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало что в Салехарде кроссовер протаранил такси. Пассажиров такси — женщину и троих детей — увезли на обследование.

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Восьмилетнему мальчику из Тарко-Сале, который попал под «КамАЗ», ампутировали ногу. Об этом сообщает «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции ЯНАО. «ДТП произошло накануне вечером во дворе. Многотонная машина приехала, чтобы откачать септик, а в это время ребенок катил свой велосипед. Мальчик попал в «мертвую зону», — пишет «Ямал-медиа». Ребенка доставили в больницу с травмой голени, врачи не смогли сохранить конечность из-за тяжести травм. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало что в Салехарде кроссовер протаранил такси. Пассажиров такси — женщину и троих детей — увезли на обследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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