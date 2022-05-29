Ребенку из ЯНАО ампутировали ногу после ДТП

Юного велосипедиста переехал КамАЗ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Восьмилетнему мальчику из Тарко-Сале, который попал под «КамАЗ», ампутировали ногу. Об этом сообщает «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции ЯНАО.

«ДТП произошло накануне вечером во дворе. Многотонная машина приехала, чтобы откачать септик, а в это время ребенок катил свой велосипед. Мальчик попал в «мертвую зону», — пишет «Ямал-медиа».

Ребенка доставили в больницу с травмой голени, врачи не смогли сохранить конечность из-за тяжести травм. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало что в Салехарде кроссовер протаранил такси. Пассажиров такси — женщину и троих детей — увезли на обследование.