29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюмени из-за ремонта на месяц перекроют улицу. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, проезд закрыт, ремонтные работы, трубы водоснабжения
Улица Самарцева будет перекрыта из-за ремонта сетей водоснабжения Фото:

В Тюмени с 7 июня по 7 июля будет перекрыт участок улицы Самарцева. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Причина перекрытия — ремонт сетей водоснабжения.

«Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения с 07.06.2022 по 07.07.2022 будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по ул. Самарцева в районе дома № 29», — рассказали в мэрии.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки. Пути объезда перекрытого участка: ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Молодежная.

Фото:
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В Тюмени с 7 июня по 7 июля будет перекрыт участок улицы Самарцева. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Причина перекрытия — ремонт сетей водоснабжения. «Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения с 07.06.2022 по 07.07.2022 будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по ул. Самарцева в районе дома № 29», — рассказали в мэрии. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки. Пути объезда перекрытого участка: ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Молодежная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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