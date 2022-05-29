Улица Самарцева будет перекрыта из-за ремонта сетей водоснабжения
В Тюмени с 7 июня по 7 июля будет перекрыт участок улицы Самарцева. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Причина перекрытия — ремонт сетей водоснабжения.
«Вниманию пользователей автомобильных дорог. В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения с 07.06.2022 по 07.07.2022 будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по ул. Самарцева в районе дома № 29», — рассказали в мэрии.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки. Пути объезда перекрытого участка: ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Молодежная.
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