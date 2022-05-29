ХМАО вошел в топ федерального рейтинга по благосостоянию семей

30 мая 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

У югорчан остается от 65 до 78 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 рейтинга по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают «РИА Новости». «Агентство подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. ХМАО занял в рейтинге 7 строчку», — уточнили в СМИ. Компания вычитала из средней зарплаты по региону минимальные расходы. Кроме того, остаток корректировали в соответствии с размером потребительской корзины каждого региона. Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 65 тысяч рублей, а семьи с одним ребенком 78,2 тысяч. Однако, эти цифры выступают только в роли индикатора, т. к. являются результатом модельного просчета. Ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по благосостоянию семей. После всех обязательных трат у семьи на Ямале остается более 100 тысяч рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 рейтинга по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают «РИА Новости». «Агентство подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. ХМАО занял в рейтинге 7 строчку», — уточнили в СМИ. Компания вычитала из средней зарплаты по региону минимальные расходы. Кроме того, остаток корректировали в соответствии с размером потребительской корзины каждого региона. Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 65 тысяч рублей, а семьи с одним ребенком 78,2 тысяч. Однако, эти цифры выступают только в роли индикатора, т. к. являются результатом модельного просчета. Ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по благосостоянию семей. После всех обязательных трат у семьи на Ямале остается более 100 тысяч рублей.