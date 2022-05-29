29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

ХМАО вошел в топ федерального рейтинга по благосостоянию семей

© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан остается от 65 до 78 тысяч рублей Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 рейтинга по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Агентство подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. ХМАО занял в рейтинге 7 строчку», — уточнили в СМИ.

Компания вычитала из средней зарплаты по региону минимальные расходы. Кроме того, остаток корректировали в соответствии с размером потребительской корзины каждого региона.

Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 65 тысяч рублей, а семьи с одним ребенком 78,2 тысяч. Однако, эти цифры выступают только в роли индикатора, т. к. являются результатом модельного просчета.

Ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по благосостоянию семей. После всех обязательных трат у семьи на Ямале остается более 100 тысяч рублей.

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 рейтинга по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают «РИА Новости». «Агентство подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. ХМАО занял в рейтинге 7 строчку», — уточнили в СМИ. Компания вычитала из средней зарплаты по региону минимальные расходы. Кроме того, остаток корректировали в соответствии с размером потребительской корзины каждого региона. Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 65 тысяч рублей, а семьи с одним ребенком 78,2 тысяч. Однако, эти цифры выступают только в роли индикатора, т. к. являются результатом модельного просчета. Ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по благосостоянию семей. После всех обязательных трат у семьи на Ямале остается более 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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