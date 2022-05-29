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ЯНАО возглавил рейтинг по благосостоянию семей

© Служба новостей «URA.RU»
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У семей в ЯНАО остается от 102 до 115 тысяч рублей Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером рейтинга по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Агентство подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. Он рассчитывался по остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов», — уточнили в СМИ.

Методы подсчета включали в себя среднюю зарплату по региону и прожиточный минимум на каждого члена семьи. Кроме того, возможный остаток скорректирован на величину потребительской корзины в каждом регионе.

Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 102, 4 тысячи рублей, а семьи с одним ребенком 115,5 тысяч. Однако, эти цифры выступают только в роли индикатора, т. к. являются результатом модельного просчета.

Ранее, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. ХМАО заняло вторую строчку рейтинга, ЯНАО- пятую.

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Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером рейтинга по уровню благосостояния семей. Об этом сообщают «РИА Новости». «Агентство подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. Он рассчитывался по остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов», — уточнили в СМИ. Методы подсчета включали в себя среднюю зарплату по региону и прожиточный минимум на каждого члена семьи. Кроме того, возможный остаток скорректирован на величину потребительской корзины в каждом регионе. Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 102, 4 тысячи рублей, а семьи с одним ребенком 115,5 тысяч. Однако, эти цифры выступают только в роли индикатора, т. к. являются результатом модельного просчета. Ранее, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в топ-5 рейтинга экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. ХМАО заняло вторую строчку рейтинга, ЯНАО- пятую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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