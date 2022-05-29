29 мая 2022
28 мая 2022

Челябинец выпрыгнул с балкона многоэтажки за мобильным телефоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Степашин Сергей Челябинск, балкон, жители
Очевидцы падения мужчины вызвали скорую помощь (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина уронил с четвертого этажа свой телефон на крышу пристроенного магазина. Пытаясь достать гаджет, житель спрыгнул с балкона. Об этом URA.RU сообщили 30 мая в Поисково-спасательной службе региона.

«С балкона 4 этажа многоэтажного дома по ул. 50 лет Магнитки один из жильцов уронил свой телефон вниз на крышу пристроенного магазина. Мужчине показалось, что высота незначительная и можно легко спрыгнуть вниз, но решение оказалось неудачным. Он жестко приземлился, упал на правый бок и потерял сознание», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Очевидцы прыжка и падения вызвали скорую, но врачам понадобилась помощь спасателей. На крыше пристройки спасатели при помощи шин произвели иммобилизацию правой руки и ноги с признаками переломов.

После наложения шин спасатели зафиксировали потерпевшего на спинальном щите. Вниз магнитогорца спускали при помощи альпинистского снаряжения и затем передали в руки медикам.

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В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина уронил с четвертого этажа свой телефон на крышу пристроенного магазина. Пытаясь достать гаджет, житель спрыгнул с балкона. Об этом URA.RU сообщили 30 мая в Поисково-спасательной службе региона. «С балкона 4 этажа многоэтажного дома по ул. 50 лет Магнитки один из жильцов уронил свой телефон вниз на крышу пристроенного магазина. Мужчине показалось, что высота незначительная и можно легко спрыгнуть вниз, но решение оказалось неудачным. Он жестко приземлился, упал на правый бок и потерял сознание», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Очевидцы прыжка и падения вызвали скорую, но врачам понадобилась помощь спасателей. На крыше пристройки спасатели при помощи шин произвели иммобилизацию правой руки и ноги с признаками переломов. После наложения шин спасатели зафиксировали потерпевшего на спинальном щите. Вниз магнитогорца спускали при помощи альпинистского снаряжения и затем передали в руки медикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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