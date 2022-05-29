Венский фестиваль музыкальных фильмов отменен из-за проблем с лицензией Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету фестиваля.

«У организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на показ фильмов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе фестиваля подтвердили отмену, однако отказались давать комментарии о причине такого решения. В telegram-канале Уральского федерального университета, который является главной площадкой для проведения фестиваля, также опубликовали информацию о том, что мероприятие в этом году не состоится.

Венский фестиваль музыкальных фильмов проводится в Екатеринбурге в течении последних 11 лет. Традиционно фестиваль начинался в конце июня и длился почти месяц. Мероприятие проходило на площади Кирова перед главным корпусов УрФУ. Здесь на огромных экранах жители Екатеринбурга могли посмотреть мировые театральные премьеры и концерты, а также в живую услышать российских и зарубежных оперных солистов.