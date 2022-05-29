В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету фестиваля.
«У организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на показ фильмов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе фестиваля подтвердили отмену, однако отказались давать комментарии о причине такого решения. В telegram-канале Уральского федерального университета, который является главной площадкой для проведения фестиваля, также опубликовали информацию о том, что мероприятие в этом году не состоится.
Венский фестиваль музыкальных фильмов проводится в Екатеринбурге в течении последних 11 лет. Традиционно фестиваль начинался в конце июня и длился почти месяц. Мероприятие проходило на площади Кирова перед главным корпусов УрФУ. Здесь на огромных экранах жители Екатеринбурга могли посмотреть мировые театральные премьеры и концерты, а также в живую услышать российских и зарубежных оперных солистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету фестиваля. «У организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на показ фильмов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе фестиваля подтвердили отмену, однако отказались давать комментарии о причине такого решения. В telegram-канале Уральского федерального университета, который является главной площадкой для проведения фестиваля, также опубликовали информацию о том, что мероприятие в этом году не состоится. Венский фестиваль музыкальных фильмов проводится в Екатеринбурге в течении последних 11 лет. Традиционно фестиваль начинался в конце июня и длился почти месяц. Мероприятие проходило на площади Кирова перед главным корпусов УрФУ. Здесь на огромных экранах жители Екатеринбурга могли посмотреть мировые театральные премьеры и концерты, а также в живую услышать российских и зарубежных оперных солистов.