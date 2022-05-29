29 мая 2022

В Екатеринбурге отменили Венский кинофестиваль. Источник раскрыл причину

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Открытие 12-ого Венского фестиваля. Екатеринбург, венский фестиваль
Венский фестиваль музыкальных фильмов отменен из-за проблем с лицензией Фото:

В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету фестиваля.

«У организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на показ фильмов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе фестиваля подтвердили отмену, однако отказались давать комментарии о причине такого решения. В telegram-канале Уральского федерального университета, который является главной площадкой для проведения фестиваля, также опубликовали информацию о том, что мероприятие в этом году не состоится.

Венский фестиваль музыкальных фильмов проводится в Екатеринбурге в течении последних 11 лет. Традиционно фестиваль начинался в конце июня и длился почти месяц. Мероприятие проходило на площади Кирова перед главным корпусов УрФУ. Здесь на огромных экранах жители Екатеринбурга могли посмотреть мировые театральные премьеры и концерты, а также в живую услышать российских и зарубежных оперных солистов.

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В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов. Такое решение оргкомитет принял из-за того, что у организаторов возникли проблемы с лицензией на показ фильмов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету фестиваля. «У организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на показ фильмов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе фестиваля подтвердили отмену, однако отказались давать комментарии о причине такого решения. В telegram-канале Уральского федерального университета, который является главной площадкой для проведения фестиваля, также опубликовали информацию о том, что мероприятие в этом году не состоится. Венский фестиваль музыкальных фильмов проводится в Екатеринбурге в течении последних 11 лет. Традиционно фестиваль начинался в конце июня и длился почти месяц. Мероприятие проходило на площади Кирова перед главным корпусов УрФУ. Здесь на огромных экранах жители Екатеринбурга могли посмотреть мировые театральные премьеры и концерты, а также в живую услышать российских и зарубежных оперных солистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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