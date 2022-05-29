Врач раскрыл, что делать свердловчанам при отравлении грибами

Эксперты предостерегли свердловчан от употребления подозрительных грибов Фото: Илья Московец © URA.RU

При отравлении грибами нужно экстренно обратиться в скорую помощь, а также вызвать рвоту и принять сорбент. Об главных действиях после употребления ядовитых грибов URA.RU рассказал главный токсиколог Свердловской области, глава регионального центра острых отравлений Андрей Чекмарев.

«При подозрении на отравление грибами нужно обращаться в 03, самостоятельно дома не лечиться. Если от момента поедания грибов и возможной клиникой прошло менее суток, то желательно самостоятельно вызвать рвоту, чтобы вывести яд. Если дома есть какой-нибудь энтеросорбент — например, активированный уголь или полисорб — то эти препараты принять. И обязательно в скорую, на госпитализацию в стационар, где назначат лечение», — заявил Андрей Чекмарев.

Токсиколог уточнил, что симптомы отравления грибами возникают в первые шесть часов и схожи с инфекционной патологией: тошнота, многократные рвота и жидкий стул. При этом повышения температуры, как при некоторых других пищевых токсикоинфекциях, как правило, не возникает.

Миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин объяснил URA.RU, что единственным смертельным грибом является бледная поганка. При этом ученый признал, что ни разу в жизни ее не встречал.

«Утверждать, что бледной поганки у нас нет, нельзя, но, по крайней мере, этот гриб очень редок. Если он и есть, то это Красноуфимский район, предуральская часть. В восточной части Свердловской области я не видел бледную поганку ни разу, я вообще в жизни этот гриб не встречал. Свердловчанам в этом плане повезло», — сказал профессор. При этом ученый также предостерег земляков от употребления подозрительных грибов и при первых симптомах отравления обращаться в больницу.