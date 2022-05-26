Свердловчане выяснили, где собрать ведра грибов в мае. Фото

27 мая 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

В этом году грибы на Урале появились необычайно рано Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Свердловской области удивляются раннему урожаю грибов, которые им удалось собрать в мае. Фотографиями своих лесных находок они делятся в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». «Сегодня небольшой компанией наших одногруппников съездили за грибочками, Каменское направление не устает удивлять! Маслята в мае я еще не собирала», — пишет пользователь Елена Муратова. «Ничего себе улов маслят! Прямо как в разгар сезона. Как-то рановато нынче они пошли. Но это радует!», — удивилась Наталья Ларионова. «Что-то с трудом верится, не фейки ли», — усомнилась Анастасия Санникова. «На удивление чистые все, тяжелые. Я ходил-то минут 40 всего, итог — маленькое ведро», — порадовался Александр Фирсов. В постах свердловчане уточняют, что основной их добычей стали маслята, сморчки и сморчковые шапочки. Места, где были собраны грибы — пригород Екатеринбурга, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Березовский и другие. Миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин в разговоре с URA.RU, что такое раннее появление грибов может быть хорошим знаком. «Мне тоже знакомый прислал фотографию маслят. Будем надеяться, это добрый знак, что нынешнее лето будет урожайным», — сказал ученый. Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» Фото: Страница «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Жители Свердловской области удивляются раннему урожаю грибов, которые им удалось собрать в мае. Фотографиями своих лесных находок они делятся в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». «Сегодня небольшой компанией наших одногруппников съездили за грибочками, Каменское направление не устает удивлять! Маслята в мае я еще не собирала», — пишет пользователь Елена Муратова. «Ничего себе улов маслят! Прямо как в разгар сезона. Как-то рановато нынче они пошли. Но это радует!», — удивилась Наталья Ларионова. «Что-то с трудом верится, не фейки ли», — усомнилась Анастасия Санникова. «На удивление чистые все, тяжелые. Я ходил-то минут 40 всего, итог — маленькое ведро», — порадовался Александр Фирсов. В постах свердловчане уточняют, что основной их добычей стали маслята, сморчки и сморчковые шапочки. Места, где были собраны грибы — пригород Екатеринбурга, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Березовский и другие. Миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин в разговоре с URA.RU, что такое раннее появление грибов может быть хорошим знаком. «Мне тоже знакомый прислал фотографию маслят. Будем надеяться, это добрый знак, что нынешнее лето будет урожайным», — сказал ученый.