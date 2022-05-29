29 мая 2022

Депутат Гартунг рассказал, как России обогнать весь мир

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция
По словам Валерия Гартунга, для того, чтобы стать первыми в мире, России необходимо вкладывать деньги в науку Фото:

Чтобы стать ведущей страной в мире, России необходимо развивать науку. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг.

«Чтобы обогнать весь мир, нужно вкладывать в науку. И не только вкладывать, нужно еще, чтобы научные кадры, которые работают у нас не бежали, чтобы они здесь оставались, чтобы их технологии и возможности внедрялись здесь», — сказал Гартунг в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Депутат также привел несколько факторов, которые будут способствовать развитию науки в стране. Ключевым из них стала большая экономика государства. По словам Гартунга всегда надо ставить главу угла экономический рост. И пока Россия будет просто «сидеть у скважины», в то время, пока другие страны вкладываются в высокие технологии, ей не стать ведущей мировой державой.

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Чтобы стать ведущей страной в мире, России необходимо развивать науку. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг. «Чтобы обогнать весь мир, нужно вкладывать в науку. И не только вкладывать, нужно еще, чтобы научные кадры, которые работают у нас не бежали, чтобы они здесь оставались, чтобы их технологии и возможности внедрялись здесь», — сказал Гартунг в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Депутат также привел несколько факторов, которые будут способствовать развитию науки в стране. Ключевым из них стала большая экономика государства. По словам Гартунга всегда надо ставить главу угла экономический рост. И пока Россия будет просто «сидеть у скважины», в то время, пока другие страны вкладываются в высокие технологии, ей не стать ведущей мировой державой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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