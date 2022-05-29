29 мая 2022
28 мая 2022

Живому пермяку перестали платить пенсию, признав его мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину ошибочно признали умершим Фото:

Пенсионный фонд перестал выплачивать пермяку пенсию, ошибочно признав его мертвым. С заявлением об аннулировании записи смерти мужчина обратился в Орджоникидзевский районный суд.

О том, что мужчина числится мертвым, он понял, когда ему перестала приходить пенсия. Судом установлено, что запись о его смерти была сделана в районном ЗАГСе на основании заключения клинического патологоанатомического бюро. «Согласно медицинской документации, невостребованный умерший, поступивший без документов, был записан с личными данными истца», — сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, в медицинское свидетельство о смерти были внесены изменения. Ошибочная запись о смерти пенсионера должна быть аннулирована.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как ПФР ошибочно посчитал пермского инвалида умершим. После того как ошибку исправили, сотрудники пенсионного фонда принесли свои извинения пермяку и его супруге.

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Пенсионный фонд перестал выплачивать пермяку пенсию, ошибочно признав его мертвым. С заявлением об аннулировании записи смерти мужчина обратился в Орджоникидзевский районный суд. О том, что мужчина числится мертвым, он понял, когда ему перестала приходить пенсия. Судом установлено, что запись о его смерти была сделана в районном ЗАГСе на основании заключения клинического патологоанатомического бюро. «Согласно медицинской документации, невостребованный умерший, поступивший без документов, был записан с личными данными истца», — сообщили в пресс-службе суда. По решению суда, в медицинское свидетельство о смерти были внесены изменения. Ошибочная запись о смерти пенсионера должна быть аннулирована. Ранее URA.RU рассказывало о том, как ПФР ошибочно посчитал пермского инвалида умершим. После того как ошибку исправили, сотрудники пенсионного фонда принесли свои извинения пермяку и его супруге.
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