29 мая 2022
28 мая 2022

Бизнесмены Нижневартовска подарили городу пластмассовый памятник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На памятнике изображена мама с детьми Фото:

В Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика, которую установили в сквере Матери. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном сообществе администрации Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».

«Высота фигуры — 192 см, скульптура выполнена из пластика (эпоксидной смолы со стеклопластиком) и окрашена „под бронзу“. Это женщина, гуляющая с детьми. Мальчик, которому около 1,5 лет, держит в руках яблоко и пустышку, потерял сандалии. Рядом девочка примерно 4-5 лет с медвежонком в руках и радостно тянущаяся к маме», — сказано в сообщении.

Сквер Матери построили на средства группы инициативных предпринимателей Нижневартовска. Прогулочные зоны создали еще в 2020 году, а центральная скульптура — финальный элемент локации. Уточнить у предпринимателя, который финансировал создание статуи, почему именно такой материал использовали для памятника, на момент публикации не удалось.

Скульптура выполнена из пластика (эпоксидной смолы со стеклопластиком) и окрашена «под бронзу»
Фото:

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В Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика, которую установили в сквере Матери. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном сообществе администрации Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». «Высота фигуры — 192 см, скульптура выполнена из пластика (эпоксидной смолы со стеклопластиком) и окрашена „под бронзу“. Это женщина, гуляющая с детьми. Мальчик, которому около 1,5 лет, держит в руках яблоко и пустышку, потерял сандалии. Рядом девочка примерно 4-5 лет с медвежонком в руках и радостно тянущаяся к маме», — сказано в сообщении. Сквер Матери построили на средства группы инициативных предпринимателей Нижневартовска. Прогулочные зоны создали еще в 2020 году, а центральная скульптура — финальный элемент локации. Уточнить у предпринимателя, который финансировал создание статуи, почему именно такой материал использовали для памятника, на момент публикации не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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