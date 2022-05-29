На памятнике изображена мама с детьми Фото: официальная группа мэрии Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте»

В Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика, которую установили в сквере Матери. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном сообществе администрации Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте».

«Высота фигуры — 192 см, скульптура выполнена из пластика (эпоксидной смолы со стеклопластиком) и окрашена „под бронзу“. Это женщина, гуляющая с детьми. Мальчик, которому около 1,5 лет, держит в руках яблоко и пустышку, потерял сандалии. Рядом девочка примерно 4-5 лет с медвежонком в руках и радостно тянущаяся к маме», — сказано в сообщении.

Сквер Матери построили на средства группы инициативных предпринимателей Нижневартовска. Прогулочные зоны создали еще в 2020 году, а центральная скульптура — финальный элемент локации. Уточнить у предпринимателя, который финансировал создание статуи, почему именно такой материал использовали для памятника, на момент публикации не удалось.

Скульптура выполнена из пластика (эпоксидной смолы со стеклопластиком) и окрашена «под бронзу» Фото: официальная группа администрации Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте»