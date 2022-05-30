В Кремле заявили, что причин для дефолта в России нет

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что деньги в России есть Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Никаких объективных причин для дефолта в России нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Наша позиция хорошо известна. Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить, будь то в рублях или по схеме, которая более удобна для держателей бумаг», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сработает ли схема оплаты госдолга, о которой ранее говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, или России придется объявлять дефолт.

«В целом практика оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать?» — отметил Песков.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет платить по госдолгу по схеме, аналогичной расчетам за российский газ в рублях. «Нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — сказал глава Минфина.

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Никаких объективных причин для дефолта в России нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наша позиция хорошо известна. Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить, будь то в рублях или по схеме, которая более удобна для держателей бумаг», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сработает ли схема оплаты госдолга, о которой ранее говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, или России придется объявлять дефолт. «В целом практика оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать?» — отметил Песков. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет платить по госдолгу по схеме, аналогичной расчетам за российский газ в рублях. «Нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — сказал глава Минфина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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