В Кремле заявили, что причин для дефолта в России нет

30 мая 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что деньги в России есть Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Никаких объективных причин для дефолта в России нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наша позиция хорошо известна. Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить, будь то в рублях или по схеме, которая более удобна для держателей бумаг», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сработает ли схема оплаты госдолга, о которой ранее говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, или России придется объявлять дефолт. «В целом практика оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать?» — отметил Песков. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет платить по госдолгу по схеме, аналогичной расчетам за российский газ в рублях. «Нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — сказал глава Минфина.

Никаких объективных причин для дефолта в России нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наша позиция хорошо известна. Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить, будь то в рублях или по схеме, которая более удобна для держателей бумаг», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сработает ли схема оплаты госдолга, о которой ранее говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, или России придется объявлять дефолт. «В целом практика оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать?» — отметил Песков. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет платить по госдолгу по схеме, аналогичной расчетам за российский газ в рублях. «Нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — сказал глава Минфина.