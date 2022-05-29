29 мая 2022
28 мая 2022

В Перми закроется магазин Decathlon

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственный магазин Decathlon в Перми закроется в конце июня Фото:

Пермский магазин спортивных товаров французского бренда Decathlon прекратит работу. Примерные сроки закрытия — конец июня этого года, сообщили URA.RU в компании.

«Распоряжение о закрытии уже поступило от руководства. Точные сроки не назывались, но ориентировочно приостановим работу в конце следующего месяца», — рассказали URA.RU в администрации магазина.

В Перми единственный магазин Decathlon работает по адресу Шоссе Космонавтов 393/1. Ранее компания закрыла пункт выдачи заказов в гипермаркете «Семья». О том, что компания приостанавливают свою деятельность в России, стало известно в конце марта этого года.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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Пермский магазин спортивных товаров французского бренда Decathlon прекратит работу. Примерные сроки закрытия — конец июня этого года, сообщили URA.RU в компании. «Распоряжение о закрытии уже поступило от руководства. Точные сроки не назывались, но ориентировочно приостановим работу в конце следующего месяца», — рассказали URA.RU в администрации магазина. В Перми единственный магазин Decathlon работает по адресу Шоссе Космонавтов 393/1. Ранее компания закрыла пункт выдачи заказов в гипермаркете «Семья». О том, что компания приостанавливают свою деятельность в России, стало известно в конце марта этого года. Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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