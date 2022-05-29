В Перми закроется магазин Decathlon

30 мая 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Единственный магазин Decathlon в Перми закроется в конце июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский магазин спортивных товаров французского бренда Decathlon прекратит работу. Примерные сроки закрытия — конец июня этого года, сообщили URA.RU в компании. «Распоряжение о закрытии уже поступило от руководства. Точные сроки не назывались, но ориентировочно приостановим работу в конце следующего месяца», — рассказали URA.RU в администрации магазина. В Перми единственный магазин Decathlon работает по адресу Шоссе Космонавтов 393/1. Ранее компания закрыла пункт выдачи заказов в гипермаркете «Семья». О том, что компания приостанавливают свою деятельность в России, стало известно в конце марта этого года. Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Пермский магазин спортивных товаров французского бренда Decathlon прекратит работу. Примерные сроки закрытия — конец июня этого года, сообщили URA.RU в компании. «Распоряжение о закрытии уже поступило от руководства. Точные сроки не назывались, но ориентировочно приостановим работу в конце следующего месяца», — рассказали URA.RU в администрации магазина. В Перми единственный магазин Decathlon работает по адресу Шоссе Космонавтов 393/1. Ранее компания закрыла пункт выдачи заказов в гипермаркете «Семья». О том, что компания приостанавливают свою деятельность в России, стало известно в конце марта этого года. Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».