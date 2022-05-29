Пермский завод нашел решение для борьбы с пылью в мегаполисах

30 мая 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

В компании выпустят шампунь для уборки городских улиц с антисептическим эффектом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») заменил в производстве импортные компоненты отечественными. В рамках импортозамещения ООО «УЗПМ» выпустит шампуни, обладающие антисептическим эффектом. Это позволит решить проблему запыленности в городах, отмечают в компании. «ООО „УЗПМ“ представило два новых продукта, которые позволяют оптимально решать проблемы запыленности урбанизированных территорий — „Бионорд Антипыль“ и „Бионорд Шампунь“. Современные реагенты топят снег и не оставляют следов. Новые средства будут применять на улицах и летом, как эффективный способ решения проблемы запыленности урбанизированных территорий», — сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на руководство компании. Уральский завод противогололедных материалов является крупнейшим в России производителем современных многокомпонентных экологичных противогололедных материалов. Сегодня продукция компании представлена более чем в 60 регионах РФ, а также странах ближнего зарубежья и Евросоюза. Шампуни и средства ООО «УЗПМ» применяются для обработки территории московского Кремля и Эрмитажа. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они стали ответом на проведение российской армией специальной военной операции на территории Украины. Российские власти отмечали, что все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: они привели к росту инфляции yарушению кооперационных связей, систем расчетов и логистики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») заменил в производстве импортные компоненты отечественными. В рамках импортозамещения ООО «УЗПМ» выпустит шампуни, обладающие антисептическим эффектом. Это позволит решить проблему запыленности в городах, отмечают в компании. «ООО „УЗПМ“ представило два новых продукта, которые позволяют оптимально решать проблемы запыленности урбанизированных территорий — „Бионорд Антипыль“ и „Бионорд Шампунь“. Современные реагенты топят снег и не оставляют следов. Новые средства будут применять на улицах и летом, как эффективный способ решения проблемы запыленности урбанизированных территорий», — сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на руководство компании. Уральский завод противогололедных материалов является крупнейшим в России производителем современных многокомпонентных экологичных противогололедных материалов. Сегодня продукция компании представлена более чем в 60 регионах РФ, а также странах ближнего зарубежья и Евросоюза. Шампуни и средства ООО «УЗПМ» применяются для обработки территории московского Кремля и Эрмитажа. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Они стали ответом на проведение российской армией специальной военной операции на территории Украины. Российские власти отмечали, что все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: они привели к росту инфляции yарушению кооперационных связей, систем расчетов и логистики.