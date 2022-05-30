Водители смогут предъявлять права и ОСАГО в виде QR-кода

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, инспектор дпс
МВД планируют запустить сервисы по показу прав в электронном виде Фото:

Водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — сообщается на сайте Минцифры. Инициативой займутся МВД и Минцифры.

Приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме запустили Минцифры и МВД в сентябре 2021 года. Водители могут загрузить туда свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и предъявлять его ГИБДД в виде QR-кода. Такой эксперимент начали в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей». В декабре Минцифры решили продлить электронные свидетельства СТС.

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Водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — сообщается на сайте Минцифры. Инициативой займутся МВД и Минцифры. Приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме запустили Минцифры и МВД в сентябре 2021 года. Водители могут загрузить туда свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и предъявлять его ГИБДД в виде QR-кода. Такой эксперимент начали в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей». В декабре Минцифры решили продлить электронные свидетельства СТС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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