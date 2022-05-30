Водители смогут предъявлять права и ОСАГО в виде QR-кода

Водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — сообщается на сайте Минцифры. Инициативой займутся МВД и Минцифры.
Приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме запустили Минцифры и МВД в сентябре 2021 года. Водители могут загрузить туда свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и предъявлять его ГИБДД в виде QR-кода. Такой эксперимент начали в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей». В декабре Минцифры решили продлить электронные свидетельства СТС.
Водители смогут предъявлять водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — сообщается на сайте Минцифры. Инициативой займутся МВД и Минцифры. Приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме запустили Минцифры и МВД в сентябре 2021 года. Водители могут загрузить туда свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и предъявлять его ГИБДД в виде QR-кода. Такой эксперимент начали в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей». В декабре Минцифры решили продлить электронные свидетельства СТС.