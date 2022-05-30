В России создали аналог Greenpeace

30 мая 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Организация будет заниматься природоохранной деятельностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ создали первый экологический фонд «КОМПАС», который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Нет ни одного человека в России, которому не была бы дорога природа родного края. Я верю, что граждане нашей страны хотят принимать участие в одном из важнейших этапов природоохранной деятельности — законотворчестве», — подчеркнул председатель комитета Дмитрий Кобылкин. Основными направлениями деятельности фонда стали построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение. «Уверена, что „КОМПАС“ объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности», — отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По данным пресс-службы, в ближайшее время будет сформирован полный состав Попечительского Совета Фонда, но на данный момент известно, что в него планируют войти Дмитрий Кобылкин, Светлана Радионова, а также представители искусства и науки. Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что международную экологическую организацию Greenpeace необходимо признать нежелательной в России, так как она ведет подрывную деятельность. Однако до сих пор данное предложение поддержано не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ создали первый экологический фонд «КОМПАС», который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Нет ни одного человека в России, которому не была бы дорога природа родного края. Я верю, что граждане нашей страны хотят принимать участие в одном из важнейших этапов природоохранной деятельности — законотворчестве», — подчеркнул председатель комитета Дмитрий Кобылкин. Основными направлениями деятельности фонда стали построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение. «Уверена, что „КОМПАС“ объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности», — отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По данным пресс-службы, в ближайшее время будет сформирован полный состав Попечительского Совета Фонда, но на данный момент известно, что в него планируют войти Дмитрий Кобылкин, Светлана Радионова, а также представители искусства и науки. Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что международную экологическую организацию Greenpeace необходимо признать нежелательной в России, так как она ведет подрывную деятельность. Однако до сих пор данное предложение поддержано не было.