Путин обозначил два главных вопроса для властей РФ

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел совещание Совета Безопасности РФ Фото:

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности РФ обсудить два важнейших направления работы на сегодняшний день — внешнюю политику и безопасность России. Трансляция совещания Совбеза идет на телеканале «Россия 24».

«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных члена Совбеза. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал Путин.

На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишутин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольев. Также на совещании находился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее президент заявил, что несколько «недружественных стран» проявляют агрессию к России, пишет RT. Коллективный Запад развязал против России «открытую конфронтацию», — подчеркнул Путин.

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Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности РФ обсудить два важнейших направления работы на сегодняшний день — внешнюю политику и безопасность России. Трансляция совещания Совбеза идет на телеканале «Россия 24». «Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных члена Совбеза. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал Путин. На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишутин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольев. Также на совещании находился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее президент заявил, что несколько «недружественных стран» проявляют агрессию к России, пишет RT. Коллективный Запад развязал против России «открытую конфронтацию», — подчеркнул Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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