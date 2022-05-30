Путин обозначил два главных вопроса для властей РФ

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности РФ обсудить два важнейших направления работы на сегодняшний день — внешнюю политику и безопасность России. Трансляция совещания Совбеза идет на телеканале «Россия 24».
«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных члена Совбеза. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал Путин.
На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишутин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольев. Также на совещании находился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Ранее президент заявил, что несколько «недружественных стран» проявляют агрессию к России, пишет RT. Коллективный Запад развязал против России «открытую конфронтацию», — подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности РФ обсудить два важнейших направления работы на сегодняшний день — внешнюю политику и безопасность России. Трансляция совещания Совбеза идет на телеканале «Россия 24». «Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных члена Совбеза. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал Путин. На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишутин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольев. Также на совещании находился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее президент заявил, что несколько «недружественных стран» проявляют агрессию к России, пишет RT. Коллективный Запад развязал против России «открытую конфронтацию», — подчеркнул Путин.